В Крыму скончался еще один пациент с COVID

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В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с COVID-19 заявил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Один пациент, который был в тяжелом состоянии и длительное время находился в реанимационном отделении, скончался», - сообщил чиновник.

Еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией в Республике Крым находятся в тяжелом состоянии.

«Четыре пациента находятся в реанимации 7-й городской клинической больницы Симферополя, один пациент – в Евпаторийской городской больнице. Из них четыре находятся на неинвазивной вентиляции, один на инвазивной. Кроме того, 80 пациентов в средней степени тяжести, 25 пациентов в удовлетворительном состоянии», - перечислил Лясковский.

Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 2753 человека, 252 человека взяты под наблюдение за последние сутки, 206 сняты с наблюдения. На дому наблюдаются 1491 человек, в стационарах 223 человека. Также в больницах на лечении находятся 170 пациентов с внебольничной пневмонией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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