В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

фото © Новости Крыма

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.

Специалистами Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции, 29 из которых завозные из-за границы, 74 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 289 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1194 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ВОЗ предупредили об угрозе второй и более разрушительной волны COVID. Если распространение коронавируса не купировать, то его «вторая волна» может стать разрушительной.

Ученые ответили, сможет ли жара остановить коронавирус. Американские ученые провели ряд исследований по влиянию изменения температуры, влажности, осадков и ультрафиолетового излучения на уровень распространения COVID-19.

Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки. За сутки в Севастополе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом. Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.