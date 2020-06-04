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Общество

В Крыму ожидают нашествие саранчи

11:59 четверг, 4 июня 2020
В Крыму ожидают нашествие саранчи

фото © tjournal.ru

На 2020-й год приходится пик многолетнего цикла развития этих насекомых.

Об этом в рамках ежегодной республиканской предуборочной научно-практической конференцией «День поля-2020» заявил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым Андрей Алексеенко.

— Как минимум 23 страны Азии и Африки испытывают самое крупное нашествие саранчи за последние 30 лет. В 2020 году на территории Республики Крым также ожидается сложная ситуация с саранчовыми вредителями, чему будут способствовать не только погодные условия, но и многолетний цикл развития насекомых, при котором на этот год ожидается пик развития, — сообщил Алексеенко.

По словам специалиста, в 2020 году выявлены очаги в Первомайском и Нижнегорском районах. Ожидается появление вредителя в Черноморском, Красноперекопском, Сакском, Джанкойском, Белогорском, Советском районах и в поселке Коктебель.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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