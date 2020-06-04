В Крыму отложили повышение тарифов на газ и свет

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Плановое повышение тарифов на газ и свет с 1 июля не состоится.

Рост цен на коммуналку переносится на год, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по строительной отрасли республики.

«Нами было принято решение, вчера согласовал с федеральным центром, что в этом году повышения тарифов на газ и электроэнергию не будет. Выполнение «дорожной карты» сдвигается на один год. То есть в следующем году не будет «задвоения» стоимости тарифов. Думаю, это хорошая и полезная новость», - сказал Аксенов.

Ранее зампредседателя Госкомцен Крыма Вячеслав Мартынов в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил, что тарифы на газ и электроэнергию должны повыситься 1 июля более чем на 8%. Однако, согласно принятому решению, рост цен произойдет через год.

Так, в 2021 году те, кто потребляет до 3,5 тыс. кубических метров газа в год, будут платить за кубометр 6,03 рубля за кубометр, то есть повышение составит 8,4%. Для потребляющих свыше 3,5 тыс. кубометров повышение составит всего 4 копейки. Тариф на электроэнергию планируется повысить на 8,8%.

Также Мартынов отметил, что стоимость водоотведения в некоторых городах Крыма незначительно изменится.

«В течение двух лет тарифы на воду не повышались. Глава Крыма Сергей Аксенов установил для жителей республики максимальную стоимость 31,55 рубля за кубометр, и выше цену установить нельзя. Однако в Крыму есть тарифы и ниже этой планки, для таких пользователей стоимость возрастет на 3%», - сообщил замглавы Госкомцен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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