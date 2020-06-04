Происшествия
В Крыму юбиляр получил на День рождения нож в грудь
Празднование 65-летия для жителя Красноперекопска закончилось поножовщиной и госпитализацией с тяжкими телесными повреждениями.
Об обстоятельствах печального праздника рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Кровавая драка, по информации правоохранителей, произошла в квартире у именинника между ним и одним из его гостей. Мужчины, выпив, начали ссориться. В итоге, друг ударил хозяина квартиры ножом.
Раненный в грудь юбиляр успел выйти на улицу, где попросил помощи у прохожих. Они и сообщили о случившемся в полицию. На место происшествия прибыли скорая помощь и следственно-оперативная группа.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы пострадавшему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, которое в момент причинения являлось опасным для жизни потерпевшего, - пояснили в пресс-службе МВД. – Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который в содеянном сознался, написав явку с повинной».
В данный момент мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по статье – до восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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