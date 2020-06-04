В Крыму дикие олени, кабаны и зайцы вышли к людям

Фотограф, снимающий дикую природу южного берега Крыма, поднялся на Гурзуфскую яйлу и сделал фото кабана, зайцев и оленей в их среде обитания.

Результат фотоохоты он опубликовал в соцсети.

Крымчане в комментариях отметили красоту фотографий и поинтересовались, как долго смелому фотографу пришлось сидеть в засаде, чтобы сделать такие кадры.

Фото: Алекс Кедми

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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