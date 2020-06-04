Общество
В Крыму дикие олени, кабаны и зайцы вышли к людям
Фотограф, снимающий дикую природу южного берега Крыма, поднялся на Гурзуфскую яйлу и сделал фото кабана, зайцев и оленей в их среде обитания.
Результат фотоохоты он опубликовал в соцсети.
Крымчане в комментариях отметили красоту фотографий и поинтересовались, как долго смелому фотографу пришлось сидеть в засаде, чтобы сделать такие кадры.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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