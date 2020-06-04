В ФСБ заявили, что закрыли «крупный канал распространения наркотиков в Крыму»

Сотрудники регионального Управления ФСБ России закрыли крупный канал распространения наркотиков в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

В Керчи местный житель с помощью закладок распространял синтетический наркотик - N-метилэфедрон. В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан, а в принадлежащем ему автомобиле был обнаружен сверток с наркотиками, масса которого 250 граммов, что является особо крупным размером.

Против подозреваемого следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

В данный момент следствие продолжается, ведется работа по выявлению возможных соучастников преступления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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