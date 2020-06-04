Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов

фото © Новости Крыма

Поликлиники республики все еще оказывают только экстренную помощь пациентам. Плановый прием в государственных медицинских учреждениях возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Об этом руководитель Росздравнадзора Крыма Василий Климов сообщил на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Экстренная медицинская помощь не прекращалась ни на один день. Были отменены профилактические осмотры и диспансеризация населения. Оказание помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями весь этот период не прекращалась. Есть требование Роспотребнадзора по снятию ограничительных мер на втором и третьем этапах.

«Возобновление плановой помощи зависит от количества заболевших COVID, выздоровевших и числа проведенных тестов. Это будет решаться на оперативном штабе Республики Крым», - пояснил Климов.

На данный момент крымчане могут обращаться с жалобами к участковым терапевтам и семейным врачам, которые приходят к больным на дом. Специалисты осматривают пациентов и при необходимости выдают направление на лечение в медучреждения.

«Вы знаете, что частные медицинские центры помощь не прекращали... Мы сейчас не говорим о том, что с завтрашнего дня будет возобновлена диспансеризация и профосмотры. Вся помощь на амбулаторном этапе оказывается с выходом на дом, где семейный врач или педиатр принимает решение, как пациенту оказать помощь. Она оказывается только тем, кому она действительно показана», - отметили в Росздравнадзоре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые ответили, сможет ли жара остановить коронавирус. Американские ученые провели ряд исследований по влиянию изменения температуры, влажности, осадков и ультрафиолетового излучения на уровень распространения COVID-19.

Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки. За сутки в Севастополе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом. Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.

Крым получил боксированные носилки для инфицированных. Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок, предназначенных для транспортировки инфицированных пациентов.