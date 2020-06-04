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Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов

08:39 четверг, 4 июня 2020
Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов

фото © Новости Крыма

Поликлиники республики все еще оказывают только экстренную помощь пациентам. Плановый прием в государственных медицинских учреждениях возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Об этом руководитель Росздравнадзора Крыма Василий Климов сообщил на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Экстренная медицинская помощь не прекращалась ни на один день. Были отменены профилактические осмотры и диспансеризация населения. Оказание помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями весь этот период не прекращалась. Есть требование Роспотребнадзора по снятию ограничительных мер на втором и третьем этапах.

«Возобновление плановой помощи зависит от количества заболевших COVID, выздоровевших и числа проведенных тестов. Это будет решаться на оперативном штабе Республики Крым», - пояснил Климов.

На данный момент крымчане могут обращаться с жалобами к участковым терапевтам и семейным врачам, которые приходят к больным на дом. Специалисты осматривают пациентов и при необходимости выдают направление на лечение в медучреждения.

«Вы знаете, что частные медицинские центры помощь не прекращали... Мы сейчас не говорим о том, что с завтрашнего дня будет возобновлена диспансеризация и профосмотры. Вся помощь на амбулаторном этапе оказывается с выходом на дом, где семейный врач или педиатр принимает решение, как пациенту оказать помощь. Она оказывается только тем, кому она действительно показана», - отметили в Росздравнадзоре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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