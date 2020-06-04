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Происшествия

Сидел два года и оказался невиновным: в Севастополе оправдали «убийцу»

Ленинский районный суд Севастополя постановил оправдательный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в жестоком убийстве сожительницы.

Решение о невиновности севастопольца было принято присяжными.

Как сообщалось, тело убитой женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в лесопосадке в июле 2018 года. Тогда Следком по Севастополю предварительно сообщил, что причиной убийства стала ревность сожителя, который не смог простить женщине отдых в компании незнакомых мужчин. В ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину, рассказал подробности совершенного преступления и показал, куда выбросил нож.

«Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, ранее провозгласившей вердикт о невиновности, согласно которому не доказано, что убийство совершено подсудимым», - отметили в суде.

Присяжные изучили материалы дела, выслушали свидетелей и сторону обвинения, после чего единодушно решили, что севастополец не имеет отношения к данному убийству.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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