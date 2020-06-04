Россия: экономисты прогнозируют рост доллара до 90 рублей

фото © www.firestock.ru

К концу 2020 года российская валюта может ослабнуть до 90 рублей за доллар, говорится в базовом сценарии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала, сообщает Радио Свобода.

Всего эксперты Центра составили три сценария развития экономики России на ближайшие годы.

Базовый сценарий. Повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. Безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5-4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году – на 2,2-2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей.

Пессимистичный сценарий. Вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5-10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0-9,5%. Курс доллара при таком сценарии – около 100 рублей.

Оптимистичный сценарий. Режим самоизоляции в России заканчивается в середине июня. Второй волны карантина нет. Быстрая стабилизация цен на нефть, нет структурного кризиса мировой экономики. При таком сценарии максимальный уровень безработицы составит 5,3-5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5-0,7% уже в 2021 году. Курс доллара до конца 2020 года – около 85 рублей, затем снижение до 80 рублей.

«В кризис 2009 года безработица уже достигала 8%. В нынешний кризис мы не прогнозируем высокую безработицу. Основной проблемой будет снижение доходов населения», – сказал РБК научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считает эксперт: «Безработица даже на уровне 8–10% не такая страшная, чуть выше среднего уровня в Европе».

Рост до 8-10% не катастрофичен, согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина: «Отдельные эксперты уже прогнозируют рост выше этого уровня. Другое дело – насколько может затянуться повышенный уровень безработицы, это вопрос открытый».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко выросли долги по зарплатам. Задолженность по зарплате в организациях Республики Крым выросла на 88,7% по сравнению с задолженностью за апрель.

В Крыму шести тысячам семей отказали в президентских выплатах на детей. Более 120 тысяч крымских семей получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в рамках мер поддержки в период пандемии.

В Крыму решили, что реализуют 180 инвестиционных проектов. На территории Республики Крым продолжается сопровождение 180 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли и услуг, курортов и туризма, строительства.

Предприниматели Севастополя требуют выплатить им обещанные субсидии. Городской профсоюз микробизнеса подал в Арбитражный суд с иск требованием признать сферу пострадавшей от коронавируса и оказать положенную помощь.