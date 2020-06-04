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Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым
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Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.
Военные проверяли готовность ракетных систем С-400 «Триумф» и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщает пресс-служба ЧФ.
«Экипажи самолетов СУ-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации флота и соединений округа выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений», - рассказали подробности учений.
Боевым расчетам средств противовоздушной обороны пришлось выполнять максимально сложные задачи: сначала они выполнили задачу по поиску военных самолетов в максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на очень малых высотах, где истребители и бомбардировщики использовали для прикрытия рельеф местности. Однако «вражеские» воздушные суда были обнаружены и «обезврежены».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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