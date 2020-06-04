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Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

16:39 четверг, 4 июня 2020
Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

фото © ТАСС

Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.

Военные проверяли готовность ракетных систем С-400 «Триумф» и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщает пресс-служба ЧФ.

«Экипажи самолетов СУ-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации флота и соединений округа выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений», - рассказали подробности учений.

Боевым расчетам средств противовоздушной обороны пришлось выполнять максимально сложные задачи: сначала они выполнили задачу по поиску военных самолетов в максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на очень малых высотах, где истребители и бомбардировщики использовали для прикрытия рельеф местности. Однако «вражеские» воздушные суда были обнаружены и «обезврежены».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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