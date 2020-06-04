Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 19, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 67 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 22, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 11, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 20, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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