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Пригород Симферополя на сутки останется без воды
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в пятницу и субботу будет ограничено водоснабжение в селах Дубки и Мирное Симферопольского района.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
Воду перекроют с 4:00 5 июня до 12:00 6 июня. По отключение попадут село Дубки, садовое товарищество «Домостроитель, а также ряд улиц в селе Мирное (ул. Григоренко, переулок Григоренко, ул. Февзи Сайдалиева, ул. Кастерина, пер. Муса-Мамут, ул. Муса-Мамут, ул. Каранфиль, ул. Алма Тамак, ул. Акъ-Меджит, презд Проводников, ул. Станционная).
Подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом будет осуществляться согласно графику.
В селе Дубки водовозки будут находиться на улицах Кунешли (с 12:30 до 13:30), Подгорная (с 14:00 до 15:00) и Специалистов (с 16:30 до 19:00).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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