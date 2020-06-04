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Коронавирус в Крыму

Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека

17:08 четверг, 4 июня 2020

В Крыму 2753 человека находятся под медицинским наблюдением.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым за прошедшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2753 человека. За последние сутки взято под наблюдение 252 человека, снято с наблюдения 206 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1491 человек. В стационарах 223 человека, поступило 15, выписано 38. Также на лечении в стационарах находится 170 пациентов с внебольничной пневмонией, 3 из них «тяжелые», — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с диагнозом внебольничная пневмония составило 10 человек, выписано 12.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополь привезли коронавирус из Санкт-Петербурга. По состоянию на утро 4 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму скончался еще один пациент с COVID. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов. Поликлиники республики все еще оказывают только экстренную помощь пациентам. Плановый прием в государственных медицинских учреждениях возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

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