Коронавирус в Крыму
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Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека
В Крыму 2753 человека находятся под медицинским наблюдением.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым за прошедшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2753 человека. За последние сутки взято под наблюдение 252 человека, снято с наблюдения 206 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1491 человек. В стационарах 223 человека, поступило 15, выписано 38. Также на лечении в стационарах находится 170 пациентов с внебольничной пневмонией, 3 из них «тяжелые», — сообщил Лясковский.
Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с диагнозом внебольничная пневмония составило 10 человек, выписано 12.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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