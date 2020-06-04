Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму скончался еще один пациент с COVID ● Бюджет Симферополя потерял 700 млн рублей из-за режима самоизоляции ● Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов ● В ВОЗ предупредили об угрозе второй и более разрушительной волны COVID ● Ученые ответили, сможет ли жара остановить коронавирус
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае обвалился на 90 процентов
Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь в мае 2020 года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Аэропорт Симферополь в мае обслужил на 330 тысяч человек или 90,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В последний месяц весны аэропорт принял и отправил в общей сложности 35,9 тысячи пассажиров», – говорится в сообщении.
Авиакомпании в мае отменили более 1 тысячи рейсов. В среднем в сутки обслуживалось менее 10 воздушных судов, а загрузка пассажирских кресел в них составляла около 30-40%. Наименьший показатель количества обслуженных пассажиров зарегистрирован 7 мая: в этот день принято и отправлено 466 пассажиров, что в 23 раза меньше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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