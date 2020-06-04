Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +18
море +16

Коронавирус в Крыму

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае обвалился на 90 процентов

13:08 четверг, 4 июня 2020

Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь в мае 2020 года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Аэропорт Симферополь в мае обслужил на 330 тысяч человек или 90,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В последний месяц весны аэропорт принял и отправил в общей сложности 35,9 тысячи пассажиров», – говорится в сообщении.

Авиакомпании в мае отменили более 1 тысячи рейсов. В среднем в сутки обслуживалось менее 10 воздушных судов, а загрузка пассажирских кресел в них составляла около 30-40%. Наименьший показатель количества обслуженных пассажиров зарегистрирован 7 мая: в этот день принято и отправлено 466 пассажиров, что в 23 раза меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На двух участках трассы «Таврида» изменят схему движения. В Бахчисарайском районе внесут изменения в схему движения транспорта по трассе «Таврида», сообщил пресс-секретарь крымского управления компании «ВАД» Григорий Назаров.

В России вводят трехзначные коды регионов автомобильных номеров. МВД России расширило число комбинаций на автомобильных номерах. Кодом региона Алтайского края станет 222, Владимирской области – 333, Костромской области – 444, Омской области – 555, Москвы – 999.

«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении. После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

В Крыму на межгородских рейсах приостановили льготы до середины июня. В республике до 15 июня приостановлено предоставление льгот на проезд в межгородских автобусах.

Власть
В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.

Власть
Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Власть
Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.

Здоровье
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации