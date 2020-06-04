Власть
Никитский ботсад откроет свои парки для посетителей с 5 июня
Никитский ботанический сад откроет свои парки для посетителей с 5 июня.
Об этом сообщила пресс-служба сада.
«5 июня в Никитском ботаническом соду открываются для посещения парки Арборетума, «Монтедор» и «Приморский», – говорится в сообщении. – Посетители сада смогут во всей красе увидеть цветение коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев сада».
При этом посещение парка возможно лишь при соблюдении противоэпидемических требований. Все гости сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им будут измерять температуру. «Экскурсионная деятельность из-за сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции прекращена до особого распоряжения. По той же причине остаются закрытыми для посещения научный музей сада, выставка «Зеленый лабиринт», заповедник «Мыс Мартьян», – добавили в пресс-службе.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Автослесарь из Крыма выиграл в лотерею квартиру и отказался от нее. Автомеханик из Крыма выиграл в лотерею квартиру и 100 тыс. рублей. Однако от жилья он отказался, сообщает пресс-служба «Столото».
В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий. Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Какой сегодня праздник 3 июня. Сегодня, 3 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 2 июня. Сегодня, 2 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму скончался еще один пациент с COVID
В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
2 июня
Власти России намекнули, что пляжи Крыма могут открыться через две недели
В течение двух недель возможно открытие пляжей Краснодарского края и Крыма.