Никитский ботсад откроет свои парки для посетителей с 5 июня

Никитский ботанический сад откроет свои парки для посетителей с 5 июня.

Об этом сообщила пресс-служба сада.

«5 июня в Никитском ботаническом соду открываются для посещения парки Арборетума, «Монтедор» и «Приморский», – говорится в сообщении. – Посетители сада смогут во всей красе увидеть цветение коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев сада».

При этом посещение парка возможно лишь при соблюдении противоэпидемических требований. Все гости сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им будут измерять температуру. «Экскурсионная деятельность из-за сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции прекращена до особого распоряжения. По той же причине остаются закрытыми для посещения научный музей сада, выставка «Зеленый лабиринт», заповедник «Мыс Мартьян», – добавили в пресс-службе.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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