Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +18
море +16

Власть

На следующей неделе крымчане будут работать только три дня

12:19 четверг, 4 июня 2020

На следующей неделе крымчан, работающих по пятидневке, ждет всего лишь 3 рабочих дня и 4 выходных.

Череда нерабочих дней начнется уже в эти выходные - отдыхать будем с 6 по 8 июня включительно. Ранее дополнительный нерабочий день (8 июня) своим указом установил глава Крыма Сергей Аксенов. Это связано с празднованием Дня Святой Троицы.

Далее следуют три рабочих дня - с 9 по 11 июня, а затем снова три выходных подряд. Напомним, 12 июня является нерабочим днем в связи с празднованием Дня России.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 4 июня. Сегодня, 4 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Автослесарь из Крыма выиграл в лотерею квартиру и отказался от нее. Автомеханик из Крыма выиграл в лотерею квартиру и 100 тыс. рублей. Однако от жилья он отказался, сообщает пресс-служба «Столото».

В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий. Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Какой сегодня праздник 3 июня. Сегодня, 3 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.

Власть
Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Власть
Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.

Здоровье
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации