На следующей неделе крымчане будут работать только три дня

На следующей неделе крымчан, работающих по пятидневке, ждет всего лишь 3 рабочих дня и 4 выходных.

Череда нерабочих дней начнется уже в эти выходные - отдыхать будем с 6 по 8 июня включительно. Ранее дополнительный нерабочий день (8 июня) своим указом установил глава Крыма Сергей Аксенов. Это связано с празднованием Дня Святой Троицы.

Далее следуют три рабочих дня - с 9 по 11 июня, а затем снова три выходных подряд. Напомним, 12 июня является нерабочим днем в связи с празднованием Дня России.

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