Коронавирус в Крыму
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Крымские ЗАГСы возобновили торжественную регистрацию браков
фото © Крымское информационное агентство
Торжественная регистрация браков возобновляется в Крыму.
Как сообщила пресс-служба министерства юстиции Республики Крым, во время мероприятия в помещении должно присутствовать не более 10 человек.
«В Республике Крым возобновляется торжественная регистрация браков, – сообщили в минюсте. – Согласно соответствующему приказу ведомства, действуют ограничения относительно количества присутствующих на мероприятии – до 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС».
В минюсте напомнили, что с конца марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции отделы ЗАГС Крыма работали в штатном режиме по оказанию только первоочередных государственных услуг – регистрации рождения и смерти.
Регистрация расторжения или заключения брака проводились только по ранее поданным заявлениям. При этом регистрация браков проходила без торжественных церемоний и в присутствии только жениха и невесты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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