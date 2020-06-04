Крымские ЗАГСы возобновили торжественную регистрацию браков

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Торжественная регистрация браков возобновляется в Крыму.

Как сообщила пресс-служба министерства юстиции Республики Крым, во время мероприятия в помещении должно присутствовать не более 10 человек.

«В Республике Крым возобновляется торжественная регистрация браков, – сообщили в минюсте. – Согласно соответствующему приказу ведомства, действуют ограничения относительно количества присутствующих на мероприятии – до 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС».

В минюсте напомнили, что с конца марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции отделы ЗАГС Крыма работали в штатном режиме по оказанию только первоочередных государственных услуг – регистрации рождения и смерти.

Регистрация расторжения или заключения брака проводились только по ранее поданным заявлениям. При этом регистрация браков проходила без торжественных церемоний и в присутствии только жениха и невесты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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