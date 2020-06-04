Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +14
море +16

Коронавирус в Крыму

Крымские ЗАГСы возобновили торжественную регистрацию браков

18:00 четверг, 4 июня 2020
Крымские ЗАГСы возобновили торжественную регистрацию браков

фото © Крымское информационное агентство

Торжественная регистрация браков возобновляется в Крыму.

Как сообщила пресс-служба министерства юстиции Республики Крым, во время мероприятия в помещении должно присутствовать не более 10 человек.

«В Республике Крым возобновляется торжественная регистрация браков, – сообщили в минюсте. – Согласно соответствующему приказу ведомства, действуют ограничения относительно количества присутствующих на мероприятии – до 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС».

В минюсте напомнили, что с конца марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции отделы ЗАГС Крыма работали в штатном режиме по оказанию только первоочередных государственных услуг – регистрации рождения и смерти.

Регистрация расторжения или заключения брака проводились только по ранее поданным заявлениям. При этом регистрация браков проходила без торжественных церемоний и в присутствии только жениха и невесты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Никитский ботсад откроет свои парки для посетителей с 5 июня. Никитский ботанический сад откроет свои парки для посетителей с 5 июня.

Какой сегодня праздник 4 июня. Сегодня, 4 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Автослесарь из Крыма выиграл в лотерею квартиру и отказался от нее. Автомеханик из Крыма выиграл в лотерею квартиру и 100 тыс. рублей. Однако от жилья он отказался, сообщает пресс-служба «Столото».

В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий. Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Водный кризис
Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет

Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет

Крым будет обеспечен питьевой водой в достаточных объемах в предстоящий курортный сезон, убежден председатель парламента полуострова Владимир Константинов.

Власть
В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.

Власть
Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Главное за сегодня

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

11 часов назад

Коронавирус в Крыму
Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек

Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации