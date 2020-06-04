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Бизнес

Крымские производители молока хотят объединиться против контрафакта

10:35 четверг, 4 июня 2020

Идея была озвучена на совещании по вопросам развития отрасли производства и переработки молока, об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Состоялось очень важное для развития отрасли производства и переработки молока мероприятие. В формате совещания обсудили с представителями этой сферы реализацию молочной продукции. В период ограничительных мер крымские сельхозтоваропроизводители ни на минуту не приостановили свою деятельность для того, чтобы на столах жителей и гостей республики всегда были вкусные и полезные продукты», — пишет Рюмшин.

По словам вице-премьера, сельскохозяйственная отрасль официально не признана пострадавшей, но все же испытывает сегодня определенные сложности.

«Состоялся серьезный диалог с представителями крупных торговых сетей республики о рассмотрении всех возможностей для увеличения реализации ассортимента продукции крымских производителей. Переработчики молока нуждаются сегодня в поддержке. На фоне общего падения спроса, пострадала реализация молочной продукции, особенно, сыров и сливочного масла», — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы молокопроизводители, переработчики и животноводство вышли из нынешнего кризиса на фоне пандемии с наименьшими потерями.

«В ходе мероприятия сельхозтоваропроизводители предложили создание независимого объединения молокопроизводителей по выявлению контрафактной продукции. Сегодня мы должны приложить максимум усилий для увеличения спроса на качественную крымскую молочную продукцию. Также рассмотрели возможности увеличения нестационарных торговых объектов в муниципалитетах республики. Ситуацию держу на личном контроле», — подытожил Рюмшин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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