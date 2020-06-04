Крымчане на самоизоляции выбрасывают в полтора раза больше мусора

За время карантинных мероприятий и режима самоизоляции объем ТКО на контейнерных площадках увеличился в полтора раза, особенно много появилось крупногабаритного и строительного мусора.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Так, жители активно стали наводить порядок, делать ремонт, избавляться от накопившегося или ненужного хлама. Часто все это просто выносится на контейнерную площадку или размещается в контейнерах, которые не предназначенных для такого вида отходов, отмечают в предприятии. В результате при загрузке в мусоровоз от тяжелого содержимого баки приходят в негодность; прессующие мусоровозы, которые используются для вывоза обычных бытовых отходов, технически не предназначены для прессовки и транспортировки крупных фрагментов и тоже могут выйти из строя.

В качестве примера на предприятии привели ул. Калинина в Симферополе, где жители несколько дней подряд сваливают строительный мусор в контейнеры для ТКО.

Крупногабаритные отходы (КГО) — отдельная категория мусора, для сбора и вывоза которой существуют свои правила, напоминают в ГУП РК «Крымэкоресусры». Отходы от текущих ремонтных работ, даже разовые, также приравниваются к крупногабаритному мусору. Крупногабаритный мусор вывозится при помощи транспорта большой грузоподъемности и для его сбора применяют бункера повышенной вместимости.

Чтобы не захламлять придомовые территории и избежать поломки мусоровозов, если возникнет необходимость избавиться от старого дивана или сломанного холодильника, а также очистить квартиру после ремонта, стоит заранее выяснить, заранее побеспокоиться об утилизации. А именно – узнать у представителя управляющей компании, товарищества собственников жилья, ЖЭКа, где находится ближайшая площадка для сбора КГМ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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