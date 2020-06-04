«Космосу» в Симферополе ищут хозяина

В здании бывшего кинотеатра «Космос» в столице Крыма может появится детский развлекательный центр или отдельные студии.

Об этом в эфире радио «Крым» сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

– Территория у кинотеатра «Космос» в Симферополе будет называться «Сквер космонавтов». Сейчас она приводится в соответствие: высажены зеленые насаждения, высеян газон. Будет охрана там в обязательном порядке. Мы сейчас ведем встречи, переговоры по поводу сдачи в аренду кинотеатра «Космос». Ремонт кинотеатра требует больших финансовых вложений, и нам, конечно, удобнее и выгоднее сдать его в аренду, чтобы люди восстановили (здание, – ред.). Мы готовы рассмотреть любые предложения. И детский развлекательный центр, и под студии у нас хотят взять этот объект, — сказала Елена Проценко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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