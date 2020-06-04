Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов посчитал, что 2020 год самый засушливый за 150 лет ● Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма? ● Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде ● Запасы крымских водохранилищ естественного стока вдвое меньше, чем год назад ● Река в Крыму может полностью пересохнуть из-за отсутствия осадков
Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет
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Крым будет обеспечен питьевой водой в достаточных объемах в предстоящий курортный сезон, убежден председатель парламента полуострова Владимир Константинов.
Глава Госсовета РК считает необоснованными страхи по поводу того, что с запуском курортной сферы в регионе и возможным снятием ограничений на приезд туристов из других регионов питьевая вода в Крыму может закончиться.
«Этого точно не произойдет, эти страхи преувеличены. Сложности с водой есть, они никуда не делись. Это многолетняя проблема Крыма. Пути ее решения есть. Реализуется программа по сбережению воды и уменьшению потерь в водоводах. При правильном и последовательном ее выполнении актуальность водной проблемы с годами исчезнет», – сказал Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде по Северо-Крымскому каналу. Эта вода использовалась для орошения около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.
Проблема водоснабжения в Крыму обострилась в 2020 году из-за существенного уменьшения количества осадков зимой и весной. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что нынешний год стал самым засушливым для региона за последние 150 лет. Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что в республике наиболее уязвимыми для вододефицита остаются Симферополь, Симферопольский район и часть периферийных поселков. На сегодняшний день завершается реализация проекта, который позволит подавать воду в крымскую столицу с западной части полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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