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Водный кризис

Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет

18:11 четверг, 4 июня 2020
Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет

фото © Аргументы недели

Крым будет обеспечен питьевой водой в достаточных объемах в предстоящий курортный сезон, убежден председатель парламента полуострова Владимир Константинов.

Глава Госсовета РК считает необоснованными страхи по поводу того, что с запуском курортной сферы в регионе и возможным снятием ограничений на приезд туристов из других регионов питьевая вода в Крыму может закончиться.

«Этого точно не произойдет, эти страхи преувеличены. Сложности с водой есть, они никуда не делись. Это многолетняя проблема Крыма. Пути ее решения есть. Реализуется программа по сбережению воды и уменьшению потерь в водоводах. При правильном и последовательном ее выполнении актуальность водной проблемы с годами исчезнет», – сказал Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде по Северо-Крымскому каналу. Эта вода использовалась для орошения около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

Проблема водоснабжения в Крыму обострилась в 2020 году из-за существенного уменьшения количества осадков зимой и весной. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что нынешний год стал самым засушливым для региона за последние 150 лет. Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что в республике наиболее уязвимыми для вододефицита остаются Симферополь, Симферопольский район и часть периферийных поселков. На сегодняшний день завершается реализация проекта, который позволит подавать воду в крымскую столицу с западной части полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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