Какой сегодня праздник 4 июня

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Сегодня, 4 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День машиниста грузоподъемного крана (День крановщика)

4 июня свой профессиональный праздник, пока неофициально, отмечают крановщики, или машинисты крана – люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт.

Хотя официально крановщики отмечают свой праздник в День строителя, но ведь кран – это машина, которая используется не только при строительстве домов, мостов и железных дорог. Ее предназначение – подъем и перемещение тяжелых предметов с одного места на другое, в том числе и на большую высоту, а также погрузка таких предметов на грузовые машины, в контейнеры, железнодорожные вагоны, погрузка и разгрузка трюмов кораблей.

Международный день спойлеров

Праздник придуман в США. Спойлер от английского to spoil — «гадить», «отравлять», «портить». Преждевременно раскрытая важная информация, которая портит впечатление от художественного произведения, разрушая интригу. Пример самого известного спойлера: «А кстати, убийца садовник».

День Василиска, Соловьиный день

Народный праздник «Василиск» отмечается 4 июня (по старому стилю - 22 мая). В Православной церкви 4 июня почитается святой мученик Василиск Команский. Другие названия праздника: «Соловьиный день», «Васильковый день». По народному поверью, в этот день вылупляется из петушиного яйца огненный царь-змей Василиск. Начинается русалочья неделя.

Также сегодня, 4 июня, отмечают такие праздники:

- Международный день борьбы с кариесом зубов

- День рождения журнала «Крокодил»

- День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

- Международный день невинных детей - жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

- День Республики Ингушетия

- День флага Эстонии

- День хозяйственных судов в Украине

- Ярило Мокрый, Троян

- День порадования кошачьих богов

- День объятий с кошками (National Hug Your Cat Day) в США

- День коньяка (National Cognac Day) в США

- День старых дев (National Old Maids Day) в США

- День поминовения в Кыргызстане

- День государственных символов Казахстана

- День независимости Тонга

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Павел, Федор, Маркелл, Фаддей, Макар, Яков, Паисий, Захар, Василиск, Софья, Донат, Владимир, Кодр, Эмма.

Что происходило 4 июня в прошлые годы

1286 - королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II.

1391 - антиеврейский погром в Севилье. Убито более 4000 человек.

1665 - испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом, в Марианские.

1716 - в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.

1800 - в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.

1817 - правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

1856 - основана Третьяковская галерея.

1878 - Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.

1896 - испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

1916 - Первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.

1917 - учреждение Ордена Британской Империи.

1918 - немцы провозгласили Литву королевством, посадив на трон герцога Вюртемберга.

1925 - основан автомобильный концерн «Крайслер».

1942 - В этот день Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.

1956 - госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»; содержание доклада в тот же день прозвучало в передачах Радио «Свободная Европа».

1962 - на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редакторСергей Михалков.

1968 - огнестрельным оружием поражен Роберт Кеннеди, брат Джона Кеннеди, сразу после произнесения речи по поводу победы на предварительных выборах по штату Калифорния в буфетной отеля «Амбассадор».

1975 - «Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.

1977 - Поступил в продажу «Apple II»первый персональный компьютер.

2004 - Известный финансист Джордж Сорос заявил, что война с терроризмом превратила США из жертвы в преступника, погубившего больше невинных людей, чем теракты 11 сентября.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 июня. Какие праздники будут завтра?

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