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Детские лагеря Крыма будут заполнены лишь на 50 процентов

18:36 четверг, 4 июня 2020

Детские лагеря Крыма по требованию Роспотребнадзора будут заполнены наполовину от коечной емкости объекта.

Вожатые и персонал лагеря заедут одновременно с детьми на всю смену безвыездно.

Условия работы детских лагерей на совещании представила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. В этом году детей смогут отправить только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе проживания.

Детей будут завозить группами по заранее подготовленным маршрутам одновременно с персоналом. Сотрудники лагеря также должны проживать только на территории региона. Временный выход за пределы объекта как для детей, так и для сотрудников до конца смены будет запрещен, — пишет КП-Крым.

При организации пространства в стационарных лагерях за каждым отрядом закрепят отдельное помещение, в котором возможно размещение детей с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Для дезинфекции воздушной среды в лагерях должен быть в наличии бактерицидный рециркулятор.

С учетом погодных условий рекомендовано проводить мероприятия на открытом воздухе. Массовые мероприятия, в том числе и родительские дни, в этом году запретят.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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