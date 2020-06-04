Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Детские лагеря Крыма будут заполнены лишь на 50 процентов ● Крымские ЗАГСы возобновили торжественную регистрацию браков ● Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека ● За сутки в обсерваторы Крыма отправили 127 приезжих ● В Севастополь привезли коронавирус из Санкт-Петербурга
Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек
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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 3 июня на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.
Как сообщил во время ежедневного брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, шесть новых случаев подтверждено по итогам проведения 1 824 исследований за сутки. «Симферополь – 1 случай, Евпатория – 1 случай, Сакский район – 4 случая, семья. Все шесть человек ранее были помещены в обсерватор при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее установленным очагам. За ними было установлено медицинское наблюдение, проводился лабораторный скрининг. При подтверждении коронавируса, все были помещены в инфекционный стационар», – добавил он.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 405 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 285 пациентов, 12 человек скончались.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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