Бюджет Симферополя потерял 700 млн рублей из-за режима самоизоляции

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Симферополь за полтора месяца режима самоизоляции недополучил доходы в размере 700 млн рублей.

Об этом в эфире радио «Крым» сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.

«Сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что бюджет корректируется ежедневно, практически. Перераспределяются средства. Могу сказать, что за полтора месяца мы просели по финансам в минус на 700 млн рублей», – сказала Проценко.

Кроме того, из-за корректировки республиканских программ Симферополь, в частности, пока не получил запланированные ранее средства на уличное освещение (100 млн руб), продолжение капитального ремонта набережной и очистки русла реки Салгир (78 млн руб). По словам Проценко, вероятнее всего, городские власти вернутся к исполнению этих программ уже в 2021 году.

Бюджет Симферополя на 2020 и плановый период 2021-2022 годов был принят 10 декабря прошлого года. Он предполагал на 2020 год общий объем доходов в сумме 11,3 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме более 3,3 миллиарда рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым – более 7,9 миллиарда рублей. Общий объем расходов – 11,3 миллиарда рублей при нулевом дефиците бюджета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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