Архитектор назвал новые туалеты Симферополя банальными

Новые туалеты в Симферополе | фото © Мэрия Симферополя

Банальными и типовыми назвал установленные в Симферополе ко Дню города арт-объекты председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев.

«Не очень хороший пример, когда мы видим на улицах города банальные, типовые вещи в виде воздушных шаров, украшенных цветами, или искусственные деревья. Довольно странно видеть это в южном регионе. Банальная вещь, ее уберут, и мы ее забудем»,- сказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».

Бабеев считает, что работа с инсталляциями должна отталкиваться от природной и национальной локальной идентичности.

«Крым богат культурой, своими народами, природой, памятниками архитектуры, и в этих объектах нужно черпать локальную идентичность, и эти малые формы должны «реагировать» на место, где установлены», - подчеркнул он.

Архитектор также раскритиковал инсталляции в виде сердец с названиями городов.«Это типовой подход, который в Крыму ни в коем случае не может быть заимствован, и чем раньше мы избавимся от этого, тем будет лучше», - считает Валеев.

Кроме того, он уверен, что необходимо более тщательно подходить к дизайну туалетных кабинок, которые устанавливают в крымских городах. Они «должны быть интересны в своем исполнении и структуре». Объекты, появившиеся недавно в Симферополе, Валеев назвал будками, которые предназначены для строек или промышленных зон.

«Это примитивная форма, которая только портит общественные пространства», - подчеркнул эксперт.

Архитектор акцентировал внимание на том, что в Крыму, и в Симферополе, в частности, должно быть больше объектов, создающих тень. Например, перголы (навесы из вьющихся растений) и «сухие», или плоскостные фонтаны. Такие оазисы, по его мнению, оживили бы пространство и влияли бы на микроклимат города.

День города отмечается в Симферополе традиционно в первые выходные июня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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