Водный кризис
Развитие сюжета: Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма? ● Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде ● Запасы крымских водохранилищ естественного стока вдвое меньше, чем год назад ● Река в Крыму может полностью пересохнуть из-за отсутствия осадков ● Поклонская написала жалобу на Украину в ООН
Аксенов посчитал, что 2020 год самый засушливый за 150 лет
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал 2020 год одним из самых засушливых за последние 150 лет.
Об этом он заявил журналистам.
«У нас на сегодняшний день основная проблема – это засуха. К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее, в последние дни погода, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону, надеемся, что такая динамика сохранится», – сказал Аксенов.
Ранее гидрометцентр сообщил, что крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили на 110 млн кубометров, или в 2,3 раза воды меньше, чем год назад.
По данным Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики, общая наполняемость водохранилищ Крыма в мае за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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