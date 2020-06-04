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Водный кризис

Аксенов посчитал, что 2020 год самый засушливый за 150 лет

10:13 четверг, 4 июня 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал 2020 год одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Об этом он заявил журналистам.

«У нас на сегодняшний день основная проблема – это засуха. К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее, в последние дни погода, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону, надеемся, что такая динамика сохранится», – сказал Аксенов.

Ранее гидрометцентр сообщил, что крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили на 110 млн кубометров, или в 2,3 раза воды меньше, чем год назад.

По данным Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики, общая наполняемость водохранилищ Крыма в мае за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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