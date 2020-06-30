Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи

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Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Обе реки берут свое начало на самом крупном горном плато в Крыму – Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу.

«Весной в Крыму почти не было осадков, в июне дожди были, но этого очень мало, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, с которых берут питание истоки этих рек. Чтобы подземные воды пополнились, а вместе с ними и истоки крымских рек, нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и другими реками и водоемами Крыма», – прокомментировал ситуацию активист Решад Меметов.

По информации активиста, также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе.

Ранее крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова «перебросить» из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы «полностью закрыть потребность» полуострова по воде. В частности, бизнесмен сказал, что «нельзя забрать то, чего нет».

Аксенов утверждает, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. По его словам, «полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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