Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора ● Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки ● «Умный буй» будет контролировать состояние водохранилища под Севастополем ● Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского ● Поможет ли самолет для увеличения осадков Крыму
Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи
фото © Крым.реалии
Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
Обе реки берут свое начало на самом крупном горном плато в Крыму – Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу.
«Весной в Крыму почти не было осадков, в июне дожди были, но этого очень мало, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, с которых берут питание истоки этих рек. Чтобы подземные воды пополнились, а вместе с ними и истоки крымских рек, нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и другими реками и водоемами Крыма», – прокомментировал ситуацию активист Решад Меметов.
По информации активиста, также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе.
Ранее крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова «перебросить» из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы «полностью закрыть потребность» полуострова по воде. В частности, бизнесмен сказал, что «нельзя забрать то, чего нет».
Аксенов утверждает, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. По его словам, «полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора. Артезианская вода из Ивановского водозабора по новому водоводу начала поступать в Симферополь.
Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Восточный Крым дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.
«Умный буй» будет контролировать состояние водохранилища под Севастополем. Количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы «Умный буй».
После уборки в Севастополе нашли шесть незаконных строений. В Севастополе на территории 15-й береговой батареи, известной как Стрелецкий форт, прошел субботник.
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото
На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
Киев не возьмет у России деньги за Крым
Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».
Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи
Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
28 июня
Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса
Республика Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.