Водный кризис
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Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки
фото © Новости Крыма
Восточный Крым дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.
Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.
— Непосредственно по Неженскому водозабору на сегодня строительная готовность порядка 80%. Здесь завершаются работы по охране периметра, приступаем к пуско-наладке оборудования. Здесь установлено самое современное в мире насосное оборудование. Завершили в этом году обеспечение проекта энергоснабжением. Этот водозабор принимает воду еще с Просторненского водозабора, а общая суммарная мощность Просторненского и Неженского, после того как он выйдет на проектную мощность, будет 150 тысяч кубов в сутки. Плюс еще 45 тысяч кубов с Новогригорьевского водозабора, — рассказал Храмов.
Таким образом, по словам министра, в сумме восточная часть Крыма «будет обеспечена 200 тысяч кубов в сутки питьевой воды, чего с запасом хватит на все населенные пункты».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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