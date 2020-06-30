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Водный кризис

Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки

07:33 вторник, 30 июня 2020
Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки

фото © Новости Крыма

Восточный Крым дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

— Непосредственно по Неженскому водозабору на сегодня строительная готовность порядка 80%. Здесь завершаются работы по охране периметра, приступаем к пуско-наладке оборудования. Здесь установлено самое современное в мире насосное оборудование. Завершили в этом году обеспечение проекта энергоснабжением. Этот водозабор принимает воду еще с Просторненского водозабора, а общая суммарная мощность Просторненского и Неженского, после того как он выйдет на проектную мощность, будет 150 тысяч кубов в сутки. Плюс еще 45 тысяч кубов с Новогригорьевского водозабора, — рассказал Храмов.

Таким образом, по словам министра, в сумме восточная часть Крыма «будет обеспечена 200 тысяч кубов в сутки питьевой воды, чего с запасом хватит на все населенные пункты».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки

Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки

Восточный Крым дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

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