Власти Ялты хотят передать парковки частной фирме

Муниципальные парковки в Ялте могут быть переданы в управление частной компании.

Об этом заявил директор МУП «Туринфоцентр Южного берега Крыма», в ведении которого в настоящее время находятся эти объекты, Владимир Добровольский.

«Сейчас все идет к тому, что все девять муниципальных парковок, которые действуют на территории ялтинского региона, будут переданы по конкурсу или в концессию инвестору, которому предстоит их автоматизировать», – пояснил он.

При этом Добровольский обратил внимание, что автоматизация каждой парковки обойдется в несколько миллионов рублей, что, по его мнению, повлечет рост стоимости их услуг. «В настоящее время тариф на муниципальных парковках составляет для легкового транспорта 50 рублей в час, а для машин свыше 3,5 тонны – 100 рублей в час, но кто будет вкладывать настолько большие деньги при таких низких ставках? Поэтому частник их будет вынужден, скорее всего, повысить», – пояснил директор муниципального предприятия.

Реализация проекта по передаче муниципальных парковок, по его словам, может начаться уже этой зимой. «А сейчас городские власти изучают целесообразность передачи обслуживания парковок в частные руки и рассматривают все положительные и отрицательные стороны такого шага», – добавил Добровольский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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