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Власть

Власти Симферополя по просьбам жителей вернут автобусный маршрут номер 5

Автобусный маршрут №5, который обеспечит транспортное сообщение между улицей Балаклавская, городской больницей №7 и улицей Маршала Жукова, возобновит работу в Симферополе.

Маршрут вернут по просьбе жителей микрорайона Пневматика, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Маршрут очень важен для жителей микрорайона, так как напрямую связывает Пневматику с городской клинической больницей №7, – цитирует Волкову пресс-служба администрации. – Благодаря совместной работе минтранса республики, администрации города, депутатского корпуса, транспортных компаний и общественности с 6 июля будет возобновлено движение автобусного маршрута №5».

Волкова уточнила, что основными остановочными пунктами по маршруту №5 будут Пневматика, ул. Русская, 7-я городская больница, ул. Кара-Дениз, автостанция Западная, ул. Севастопольская, ул. Данилова, ул. Генерала Васильева, ул. Маршала Жукова.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что рассмотрят возможность введения одностороннего движения на трех улицах в центре города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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