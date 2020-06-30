Власти России обещают новое серьезное снижение цен в Крыму

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Запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту позволит существенно снизить стоимость доставки грузов, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в Керчи.

«В Крым идут первоочередные товары: нефтепродукты, зерновые культуры, удобрения, металлопрокат, стройматериалы – то есть все, в чем сегодня нуждается республика, что сегодня приходится возить автомобильным транспортом. Использование железнодорожного сообщения позволит снизить стоимость доставки на 30-50 процентов в ряде случаев», – сказал Дитрих.

Кроме того, по его словам, доставка грузов поездами станет «более быстрой и гарантированной».

«В прошлом году, когда пользовались Керченском паромной переправой, в целом в году она была закрыта больше 45 дней. Теперь эти проблемы решены», – отметил министр.Дитрих добавил, что железнодорожная часть Крымского моста рассчитана на пропуск около 13,5 миллионов тонн грузов и порядка 14 миллионов пассажиров.

«Ожидаем, что 47 пар поездов, которые могут проходить по Крымскому мосту (а это у нас с вами большие грузовые составы мощностью 7100 тонн и пассажирские составы, пересекающие мост со скоростью 120 км/ч) – это существенная помощь в развитии экономической жизни Крыма», – заключил министр.

Первый грузовой поезд из Республики Крым в сторону Тамани начал движение по Крымскому мосту утром 30 июня. Железнодорожный состав, груженый продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком, встретился с поездом с материка под арками Крымского моста в 10 утра.

Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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