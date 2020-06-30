Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле

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В июле крымские курорты посетят более миллиона туристов, прогнозирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, в этом году спрос на отдых на полуострове выше, чем в прошлом. Тем не менее, ограничительные меры из-за пандемии могут корректировать количество туристов в регионе.

«По нашим прогнозам, в июле мы ожидаем 1-1,5 миллиона туристов с дальнейшим ежемесячным ростом. Эта цифра соизмерима с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнуло порядка 1,8 миллиона человек», - сказал Волченко.

Также министр заявил о высоком уровне бронирования отелей. Уже готовые встречать с 1 июля россиян места размещения будут заполнены почти полностью, так как до 90% номеров в некоторых из них уже забронированы.

«Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%», - сказал глава Минкурортов.

Ранее Вадим Волченко заявил, что туристический сезон для Крыма будет успешным за счет его продления до октября. Несмотря на запрет принимать гостей из других регионов РФ до 1 июля, показатели отрасли к концу года могут выровняться, считает он.

Крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

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