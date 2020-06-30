Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.6
воздух +28
море +24

Курортный сезон

Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле

11:29 вторник, 30 июня 2020
Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле

фото © iz.ru

В июле крымские курорты посетят более миллиона туристов, прогнозирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, в этом году спрос на отдых на полуострове выше, чем в прошлом. Тем не менее, ограничительные меры из-за пандемии могут корректировать количество туристов в регионе.

«По нашим прогнозам, в июле мы ожидаем 1-1,5 миллиона туристов с дальнейшим ежемесячным ростом. Эта цифра соизмерима с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнуло порядка 1,8 миллиона человек», - сказал Волченко.

Также министр заявил о высоком уровне бронирования отелей. Уже готовые встречать с 1 июля россиян места размещения будут заполнены почти полностью, так как до 90% номеров в некоторых из них уже забронированы.

«Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%», - сказал глава Минкурортов.

Ранее Вадим Волченко заявил, что туристический сезон для Крыма будет успешным за счет его продления до октября. Несмотря на запрет принимать гостей из других регионов РФ до 1 июля, показатели отрасли к концу года могут выровняться, считает он.

Крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже. Врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.

Отдых в дорогих отелях на Черном море станет еще дороже. В Крыму и Краснодарском крае отели категории четырех и пяти звезд будут повышать цены на отдых.

В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

Коронавирус в Крыму
Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.

Коронавирус в Крыму
Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа

Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа

Китайские исследователи выявили новый штамм свиного гриппа G4. Генетически он связан с H1N1, который в 2019 году прокатился по миру пандемией.

Коронавирус в Крыму
Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса

Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса

Республика Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму опять хотят построить прямую ветки железной дороги из Керчи в Симферополь

В Крыму опять хотят построить прямую ветки железной дороги из Керчи в Симферополь

Министерство транспорта России совместно с властями Крыма прорабатывает вопрос строительства прямой железнодорожной ветки из Керчи в Симферополь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации