Курортный сезон
Развитие сюжета: В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих ● Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень ● Феодосия завалена мусором ● Отдых в дорогих отелях на Черном море станет еще дороже ● В Севастополе выявили семь небезопасных пляжей
Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле
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В июле крымские курорты посетят более миллиона туристов, прогнозирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он отметил, в этом году спрос на отдых на полуострове выше, чем в прошлом. Тем не менее, ограничительные меры из-за пандемии могут корректировать количество туристов в регионе.
«По нашим прогнозам, в июле мы ожидаем 1-1,5 миллиона туристов с дальнейшим ежемесячным ростом. Эта цифра соизмерима с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнуло порядка 1,8 миллиона человек», - сказал Волченко.
Также министр заявил о высоком уровне бронирования отелей. Уже готовые встречать с 1 июля россиян места размещения будут заполнены почти полностью, так как до 90% номеров в некоторых из них уже забронированы.
«Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%», - сказал глава Минкурортов.
Ранее Вадим Волченко заявил, что туристический сезон для Крыма будет успешным за счет его продления до октября. Несмотря на запрет принимать гостей из других регионов РФ до 1 июля, показатели отрасли к концу года могут выровняться, считает он.
Крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.
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