В Ялте водитель сбил мальчика на электросамокате и уехал

В Ялте устанавливаются обстоятельства ДТП с пострадавшим ребенком-пешеходом, в ходе которого водитель скрылся с места аварии.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

По предварительной информации, 29 июня в 11-44 в городе Ялта, на перекрестке улиц Володарского и Заречная, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «ДЭУ НЕКСИА» серебристо-черного цвета, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Пострадавший мальчик двигался на электросамокате. После того, как несовершеннолетний на перекрестке был сбит автомобилем, водитель «ДЭУ НЕКСИА» в нарушении установленных правил оставил место ДТП, не остановившись.Не исключается, что водитель транспортного средства мог не заметить момента столкновения.

Происшествие было зафиксировано камерой уличного наблюдения. В настоящее время сотрудниками ГИБДД осуществляется розыск и задержание водителя, регистрационные данные которого уже известны полиции. Сотрудники ГИБДД призывают водителя добровольно явиться в правоохранительные органы для проведения разбирательств, чтобы избежать серьезных последствий и привлечения к ответственности. Также полицейские просят откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасавший собаку из колодца евпаториец сам упал на трехметровую глубину. Житель Евпатории, спасая упавшую в колодец собаку, сам в него провалился.

В Крыму мальчика унесло в море на матраце. В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Ленинском районе, п. Каменский, ребенка на матраце отжимным ветром уносит от берега в море.

В Крыму погиб мотоциклист, врезавшись ночью в дерево. На ночной трассе под Феодосией насмерть разбился мотоциклист.

В Крыму турист упал со скалы в бухту Аю-Дага. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина спускаясь со скального участка, упал в одну из бухт горы Аю-Даг.