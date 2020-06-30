Происшествия
В Ялте водитель сбил мальчика на электросамокате и уехал
В Ялте устанавливаются обстоятельства ДТП с пострадавшим ребенком-пешеходом, в ходе которого водитель скрылся с места аварии.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
По предварительной информации, 29 июня в 11-44 в городе Ялта, на перекрестке улиц Володарского и Заречная, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «ДЭУ НЕКСИА» серебристо-черного цвета, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
Пострадавший мальчик двигался на электросамокате. После того, как несовершеннолетний на перекрестке был сбит автомобилем, водитель «ДЭУ НЕКСИА» в нарушении установленных правил оставил место ДТП, не остановившись.Не исключается, что водитель транспортного средства мог не заметить момента столкновения.
Происшествие было зафиксировано камерой уличного наблюдения. В настоящее время сотрудниками ГИБДД осуществляется розыск и задержание водителя, регистрационные данные которого уже известны полиции. Сотрудники ГИБДД призывают водителя добровольно явиться в правоохранительные органы для проведения разбирательств, чтобы избежать серьезных последствий и привлечения к ответственности. Также полицейские просят откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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