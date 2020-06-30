В Симферополе задержали серийных воров

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении серии краж на территории Крыма задержаны ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 27-летний местный житель и 36-летний бахчисараец.

Оба фигуранта состоят на спецучетах в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оперативниками установлено, что подозреваемые в ночное время, передвигаясь на автомобиле, в Симферополе путем повреждения металлопластиковой двери проникли в цветочный магазин и совершили кражу четырех видов компьютерной техники, а также денежные средства в сумме 55 тысяч рублей. Кроме того, в продуктовом магазине злоумышленники, выломав окно и спилив металлическую решетку, похитили сейф, в котором находились денежные средства в размере 50 тысяч рублей.

Правоохранителями доказана причастность подозреваемых к совершению по меньшей мере семи краж в Симферополе, а также в Бахчисарае и Алуште. В ходе обысковых мероприятий по месту проживания задержанных, а также автомобиля, на котором они передвигались, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещественные доказательства совершения преступлений и сохранившие на себе следы преступлений.

От задержанных уже получены признательные показания.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2, ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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