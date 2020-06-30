В Симферополе хотят запретить движение грузовиков в дневное время

фото © www.bglogist.com

Власти Симферополя рассмотрят возможность введения запрета на движение грузового транспорта по территории города в дневное время.

Об этом по итогам заседания муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения сообщила заместитель главы администрации Вероника Глоба.

«Важной темой для обсуждения стало предложение запретить движение грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонны в дневное время на территории Симферополя. Предлагаемое время ограничения с 6.00 до 22.00, кроме спецтранспорта, задействованного в жизнедеятельности города», – уточнила Глоба.

Она подчеркнула, что такие серьезные изменения в схеме движения требуют детального изучения и проработки, а также обсуждения с участниками дорожного движения. «Столь значимые для города решения необходимо принимать взвешенно. Тщательно изучить все возможные последствия нововведения, обсудить с жителями города и городскими перевозчиками, узнать их мнение. Только после всестороннего изучения данного вопроса будет приниматься решение», – цитирует Глобу пресс-служба администрации.

Также перевозчики предложили властям ввести одностороннее движение на трех улицах в центре крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Минтрансе пообещали заменить все старые электрички в Крыму. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих пообещал поэтапную замену всех курсирующих старых электричек в Крыму на новые комфортабельные поезда.

В Крыму опять хотят построить прямую ветки железной дороги из Керчи в Симферополь. Министерство транспорта России совместно с властями Крыма прорабатывает вопрос строительства прямой железнодорожной ветки из Керчи в Симферополь.

Власти России обещают новое серьезное снижение цен в Крыму. Запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту позволит существенно снизить стоимость доставки грузов, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в Керчи.

Власти Ялты хотят передать парковки частной фирме. Муниципальные парковки в Ялте могут быть переданы в управление частной компании.