В Симферополе дочь украла у матери золото на 200 тысяч рублей

В Симферополе оперативниками задержана подозреваемая в краже золота у своей матери-пенсионерки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции Симферополя поступило письменное заявление от 59-летней местной жительницы о том, что ее родная дочь, проживающая вместе с заявительницей, тайно похитила ее золотые изделия. Из дома пропали золотые часы, три пары сережек, обручальное кольцо, перстень с рубинами и бриллиантами, четыре подвески, две цепочки, колье с бирюзой, два браслета с бриллиантами, два кольца с бирюзой и цирконием. Общая сумма ущерба, по оценке заявительницы, составила 200 тысяч рублей.

B ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя дочь потерпевшей. Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

От задержанной получена явка с повинной. С ее слов, все похищенное имущество она сдала в один из ломбардов города, а полученные деньги потратила на собственные нужды.

Следователями отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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