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Коронавирус в Крыму

В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом

В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом

фото © gazetauzao.ru

По состоянию на утро 30 июня в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

«Среди заболевших – трое строителей, прибывших на заработки из других регионов страны, у них была выявлена коронавирусная инфекция при обследовании перед приемом на работу. Также в числе новых пациентов – медсестра, приехавшая в отпуск из Петропавловска-Камчатского, женщина, контактировавшая с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками, и 14-летняя девочка – дочь заболевшей ранее женщины», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека. Выздоровело 179 человек, 4 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 123 человека, в городской больнице № 9 – 78. Под наблюдением по месту жительства – 687 человек.

В качестве обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки также было зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом. За 29 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

COVID-19 в Крыму: количество взятых под меднаблюдение приближается к четырем тысячам. В Крыму из-за угрозы коронавируса под медицинским наблюдение находятся 3837 человек, при этом за последние сутки взято под наблюдение 374 человека.

В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом. По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом. За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

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