В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих

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В главном управлении МЧС рассказали, почему на эти общественные пространства нельзя пускать людей.

В разгар курортного сезона выяснилось, что в Севастополе 14 из 34 пляжей не прошли техническое освидетельствование главного управления МЧС. В официальном перечне мест морского отдыха, подписанном врио губернатора Михаилом Развожаевым, все пляжи значились пригодными для купания.

Если пляж не прошел освидетельствование, пускать отдыхающих на него нельзя, сказали «Примечаниям» в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. На половину пляжей, не допущенных к приему посетителей, поданы заявки на освидетельствование — это «Ушакова Балка», «Васили», в лагере «Ласпи», «Яшмовый пляж», «Любимовка-1», «Любимовка-2» и ДОЛ «Радость». Не подали заявки пляжи «Изумруд», «Парк Победы», «Таврида», «Чайка», «Наш парус», «Золотой» и база отдыха подводников Краснознаменного черноморского флота (КЧФ), уточнили в ведомстве.

«Между оператором пляжа и департаментом городского хозяйства заключается договор, где должно быть прописано, что ГУ МЧС по Севастополю привлекается как третье лицо, и мы уже отдаем свой акт, по которому пляж допускается (или не допускается — прим.) к эксплуатации. Если оператор нарушает условия договора, то к нему будут претензии со стороны департамента», — сказали в пресс-службе главного управления МЧС.

ГУ МЧС физически не может поставить шлагбаум или каким-то другим образом закрыть отдыхающим доступ к пляжу, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

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