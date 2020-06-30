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Власть

В Минтрансе пообещали заменить все старые электрички в Крыму

15:02 вторник, 30 июня 2020

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих пообещал поэтапную замену всех курсирующих старых электричек в Крыму на новые комфортабельные поезда.

Об этом глава Минтранса заявил журналистам в Керчи после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. 

«Мы сейчас активно отрабатываем поставку нового подвижного состава на пригородном сообщении. На этот год, исходя из решений президента, которые принимались в январе, будет поставлено 16 новых единиц моторвагонного подвижного состава. Поэтапно мы заменим все устаревшие электрички в Крыму», – сказал Дитрих.

Он добавил, что с 1 июля в Крыму откроются новые пригородные железнодорожные маршруты, которые свяжут Симферополь и Джанкой с курортными городами полуострова – Бахчисараем, Саками и т.д.

«Это современные электрички с кондиционерами и современным интерьером дадут новое качество жизни жителям и гостям Крыма», – отметил Дитрих.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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