Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов ● COVID-19 в Крыму: количество взятых под меднаблюдение приближается к четырем тысячам ● В Крыму отменили ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом ● В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом ● В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом
фото © pixabay.com
За 29 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
«За 29 июня в Республике Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 5 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга в ранее подтвержденном очаге среди строителей, 1 человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 691 случай новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 498 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период – 500 человек», — написал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом. По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом. За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе. Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.
Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе. Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом
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