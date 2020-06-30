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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом

09:28 вторник, 30 июня 2020
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом

фото © pixabay.com

За 29 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

«За 29 июня в Республике Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 5 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга в ранее подтвержденном очаге среди строителей, 1 человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 691 случай новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 498 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 500 человек», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом. По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом. За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе. Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе. Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом

В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом

За 29 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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