Власть
В Крыму выявили вирусное заболевание у коров
В Джанкойском и Ленинском районе Крыма выявили животных, инфицированных вирусом лейкоза.
В связи с этим Южное межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает, что на территории полуострова существует риск распространения этого заболевания среди крупного рогатого скота.
«Специалисты провели три внеплановых проверки в отношении граждан – владельцев крупного рогатого скота, в подсобных хозяйствах которых обнаружены инфицированные вирусом лейкоза животные. Три владельца привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении нарушений», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что лейкоз – неизлечимая инфекционная болезнь, поражающая крупный рогатый скот всех возрастов.
Лейкоз поражает лимфатическую и кроветворную системы. Болезнь от животного к животному передается через кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза. При выявлении больных лейкозом животных в хозяйствах вводится комплекс ограничений, препятствующих распространению инфекции.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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