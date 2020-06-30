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Власть

В Крыму выявили вирусное заболевание у коров

10:38 вторник, 30 июня 2020

В Джанкойском и Ленинском районе Крыма выявили животных, инфицированных вирусом лейкоза.

В связи с этим Южное межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает, что на территории полуострова существует риск распространения этого заболевания среди крупного рогатого скота.

«Специалисты провели три внеплановых проверки в отношении граждан – владельцев крупного рогатого скота, в подсобных хозяйствах которых обнаружены инфицированные вирусом лейкоза животные. Три владельца привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении нарушений», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что лейкоз – неизлечимая инфекционная болезнь, поражающая крупный рогатый скот всех возрастов.

Лейкоз поражает лимфатическую и кроветворную системы. Болезнь от животного к животному передается через кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза. При выявлении больных лейкозом животных в хозяйствах вводится комплекс ограничений, препятствующих распространению инфекции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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