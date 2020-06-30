В Крыму водителям разрешили разгоняться на трех этапах трассы «Таврида»

Разрешенный скоростной лимит на трех открытых участках трассы «Таврида» в четырехполосном исполнении от Керчи до Белогорска увеличен до 90 км/ч.

Об этом рассказал пресс-секретарь крымского управления компании «ВАД» Григорий Назаров.

Автомобильное движение по всем четырем полосам «Тавриды» на участке от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км было открыто 30 июня.

«Скоростной режим увеличен до 90 километров в час, за исключением четырех участков, где установлены временные светофоры. Там установлено ограничение 70 километров в час», – сказал Назаров.

Он добавил, что на данный момент на полностью открытом участке от Керчи до Белогорска оборудовано 15 из 30 надземных пешеходных переходов. Также открыты шесть площадок отдыха для водителей, по три с каждой стороны трассы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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