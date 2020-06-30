В Крыму опять хотят построить прямую ветки железной дороги из Керчи в Симферополь

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Министерство транспорта России совместно с властями Крыма прорабатывает вопрос строительства прямой железнодорожной ветки из Керчи в Симферополь.

Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Прорабатываем сейчас. Мы с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма) договаривались о том, что нужно еще раз вернуться к теме строительства прямой железнодорожной ветки, минуя Джанкой, обдумать и посчитать. Дело в том, что ехать через север, через Джанкой, получается довольно длинное путешествие, не всем это будет удобно. Надо посмотреть, насколько и с точки зрения природоохранных мероприятий, и с точки зрения сложности рельефа, собственно говоря, стоимости, можно будет организовать прямую железнодорожную ветку», – сказал Дитрих.

Глава Крыма, в свою очередь, добавил, что реализация проекта может оказаться чрезмерно дорогой, поэтому от строительства дороги могут отказаться. «(Просчитываем) соотношение стоимости погонного километра и экономического эффекта, который может быть получен. Пока что, к сожалению, такие прогнозы – с учетом сложности рельефа это может быть очень дорогим удовольствием, практически неокупаемым. Но, чтобы снять эти вопросы раз и навсегда, мы договорились, что мы просчитаем, доложим главе государства и окончательно примем решение, чтобы больше на этой теме не топтаться», – сообщил он журналистам.

Пассажирское железнодорожное сообщение через Керченский пролив было запущено в конце декабря прошлого года. Сегодня по мосту прошли первые грузовые поезда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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