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В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму
фото © Новости Крыма
Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту «умышленного уничтожения и повреждения территорий» Крымского природного заповедника, орнитологической филиала Крымского природного заповедника «Лебединые острова», Ялтинского горно-лесного природного заповедника, национального природного заповедника «Мыс Мартьян», Опукского природного заповедника.
«На базе Крымского природного заповедника оккупационными властями был незаконно создан национальный парк «Крымский» площадью более 35 гектар, и выведен из его состава орнитологический филиал «Лебединые острова». Незаконное понижение статуса Крымского природного заповедника в статус национального парка будет иметь разрушительные последствия для его функционирования. В отличие от природного заповедника, согласно российскому законодательству, которое незаконно применяется на территории Крыма, на территории национального парка можно вести хозяйственную и рекреационную деятельность, что в значительной мере влияет на сохранение горных заповедных лесов, животного и растительного разнообразия», – прокомментировала уголовное производство первый заместитель представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.
Сообщается, что представительство будет и в дальнейшем «фиксировать подобные нарушения на территории Крыма для дальнейшего реагирования Прокуратуры АР Крым», а также для «поднятия вопроса о преступлениях России в экологической сфере на международных площадках и в ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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