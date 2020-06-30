Происшествия
В Алуште мужчина собирал сливы и упал с пятиметровой высоты
Мужчина, собирая плоды сливы, по неосторожности оступился и упал с высоты порядка 5 метров в бетонную ливневку.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Вчера в службу спасения поступило сообщение, что в городском округе Алушта мужчина упал в бетонную ливневку. Самостоятельно передвигаться не может. Необходима помощь спасателей.
К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.
По прибытии на место вызова стало известно, что мужчина, собирая плоды сливы, по неосторожности оступился и упал с высоты порядка 5 метров в бетонную ливневку, в результате получил травму ноги.
— Спасатели, используя альпинистское снаряжение и специальные носилки, эвакуировали пострадавшего по сложному участку местности и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказали в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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