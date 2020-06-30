Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса

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Республика Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.

Об этом заявили губернатор республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Михаила Развожаева, Севастополь пока не нуждается в ужесточении связанных с коронавирусом ограничений, поскольку у города есть все средства для преодоления ситуации.

«Мы посмотрели статистику за три месяца: у нас, слава Богу, тяжелых случаев крайне мало. У нас очень серьезный запас по коечному фонду, практически не задействован кислород, вообще не задействованы ИВЛ. Мы будем жить в спокойном режиме, реагируя на те ситуации, на которые нужно будет реагировать», - пояснил врио губернатора.

Что касается четырех смертельных случаев в Севастополе за весь период пандемии коронавируса, это были очень пожилые люди с очень серьезными хроническими заболеваниями, подчеркнул Развожаев.

Аналогичной позиции придерживается и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что подобное решение, в первую очередь, зависит от соответствующих органов – Роспотребнадзора и Минздрава, однако возвращение жестких мер может катастрофически сказаться на экономике полуострова.

«Моя позиция – уже надо двигаться тем путем, который есть. Если открывать, закрывать, дергать бизнес – это будет катастрофа. Люди только опять вложились, чтобы заново открыться. Просто это все зависит от дисциплины тех, кто приезжает, и от крымчан», - заключил глава республики, отметив, что коечного фонда для COVID-больных в республике тоже достаточно.

На данный момент в республике зарегистрирован 691 случай новой коронавирусной инфекции. 36 из – люди, приехавшие из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 498 случаев выявлены у людей, которые обратились за медицинской помощью и по контакту с лицами с положительными результатами на COVID, а 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. При этом за весь период от COVID-19 вылечились 500 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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