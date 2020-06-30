Власть
Украина просит Париж отреагировать на визит французских депутатов в Крым
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым и попросила официальной реакции.
«Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джаппар по визиту французских депутатов Европарламента в Крым», – сказано в сообщении украинского ведомства.
Первый заместитель главы МИД Украины также указала на «незаконность проведения голосования по поправкам в Конституцию России, организованного Кремлем на полуострове».
«Собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.
Экс-мэр Симферополя Маленко хочет вернуться в Госсовет РК. Бывшая глава администрации Симферополя Наталья Маленко намерена участвовать в довыборах в Государственный совет республики. Соответствующие данные опубликованы на сайте крымского избиркома.
В Крыму провал в голосовании за поправки в конституцию может обернуться громкими отставками. В правительстве Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию.
Не идут: в Севастополе игнорируют голосование по поправкам в конституцию России. Севастополь демонстрирует худший в Южном федеральном округе России результат по явке на голосование по поправкам в конституцию.
Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии
Во вторник в крымской столице на улице 51-й Армии произошла серьезная авария, в результате чего часть города остается без воды.
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото
На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму
Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.
В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом
По состоянию на утро 30 июня в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
11 часов назад
В Крыму провал в голосовании за поправки в конституцию может обернуться громкими отставками
10 часов назад
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом
13 часов назад
Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту
Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова оштрафовали на 2 тысячи рублей за хулиганство в аэропорту Ижевска.