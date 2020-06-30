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Власть

Украина просит Париж отреагировать на визит французских депутатов в Крым

21:12 вторник, 30 июня 2020

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым и попросила официальной реакции.

«Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джаппар по визиту французских депутатов Европарламента в Крым», – сказано в сообщении украинского ведомства.

Первый заместитель главы МИД Украины также указала на «незаконность проведения голосования по поправкам в Конституцию России, организованного Кремлем на полуострове».

«Собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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