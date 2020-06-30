Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора

Артезианская вода из Ивановского водозабора по новому водоводу начала поступать в Симферополь.

Из этого источника система водоснабжения столицы Крыма будет получать порядка 25 тысяч кубометров воды ежесуточно.

«Я думаю, для Симферополя это будет знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов. Вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище, у нас будет расти запас. Уверен, что теперь с каждым днем ситуация будет все больше стабилизироваться», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии запуска водовода.

Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что перед запуском водовода были проверены насосные агрегаты, испытан и промыт сам водовод, а также подтверждено качество питьевой воды. «В эти сутки мы подадим до 10 тысяч кубометров. Убедимся в работоспособности всех наших механизмов, которые шесть лет не по нашей вине не работали, но им дана новая жизнь. Убедимся в качестве воды», – сказал Баженов.

Для пополнения системы водоснабжения Симферополя из Ивановского водозабора был построен новый водовод из полиэтиленовой трубы диаметром 800 мм. Протяженность водовода – 4,8 км. Его строительство выполнено в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Вода из Ивановского водозабора поступает на резервуары чистой воды расположенные на площадке водопроводных очистных сооружений «Жаворонки». Здесь уже аккумулируется вода из Вилинского водозабора. Этот водовод был отремонтирован силами госпредприятия «Вода Крыма» и запущен 12 июня. Вилинский водозабор обеспечивает Симферополь дополнительной водой в размере до 24 тысяч кубометров в сутки.

По словам Баженова, на первом этапе из двух водозаборов в Симферополь будет подаваться до 45 тысяч кубометров воды в сутки. «К концу июля при необходимости мы увеличим эти объемы до 55 тысяч кубометров в сутки», – добавил гендиректор «Воды Крыма».

Ранее он прогнозировал, что строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов суммарно даст крымской столице до 57 тыс кубометров воды ежесуточно.

Кроме того, к 2024 году будет построен Бештерек-Зуйский водозабор и водовод от него к симферопольскому селу Белое. Суммарная мощность трех источников составит 70 тысяч кубометров воды в сутки. При этом общая суточная потребность Симферополя составляет от 140 до 160 тысяч кубометров воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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